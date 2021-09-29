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    Смолов: Будем делать все, чтобы попасть в весеннюю часть еврокубков

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    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Лацио» и рассказал о задачах команды.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Я полностью согласен, что у нас группа уровня Лиги чемпионов.

    Я скептически относился к появлению нового турнира, Лиги конференций, но теперь благодаря ему в Лиге Европы практически нет слабых команд, и турнир стал смотрибельным и интересным.

    Задача нашей команды ясна — нам нужно попасть в весеннюю часть еврокубков, будем для этого делать все от нас зависящее.

    Рано еще называть фаворитов турнира, нам нужно сначала выйти из группы, а потом уже говорить о фаворитах.

    Мы рады, что мы вырвали ничью в прошлом матче (1:1 против "Марселя"), хоть и пропустили с пенальти, играли в меньшинстве.

    Это доказывает, что мы можем играть с такими соперниками на равных. Мы три года подряд играли в Лиге чемпионов, и этот опыт дает нам надежду на хорошие результаты.

    У "Лацио" классная команда, сильный состав, для меня это будет отличная возможность показать себя, показать силу своей команды.

    Игра против лучшего бомбардира "Лацио" Чиро Иммобиле? Его все знают, мы с ним ровесники, мы 10 лет назад играли друг против друга на уровне юношеских сборных.

    А так, пусть наши защитники к нему готовятся, я же форвард», — сказал Смолов «Р-Спорт».

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