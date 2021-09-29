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    Йон-Даль Томассон: Если посмотреть на составы команд, на бюджеты, это справедливый результат

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    Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон прокомментировал результат матча Лиги чемпионов против «Зенита» (0:4).

    Йон-Даль Томассон
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    Йон-Даль Томассон

    «Всегда обидно проигрывать. Если посмотреть на составы команд, на бюджеты, это справедливый результат. Плюс мы играли в меньшинстве. Но в первые 45 минут мы играли неплохо, имели шансы. Нужно было лучше ими распоряжаться. А потом пропустили второй, потом удаление. В конце еще два необязательных мяч пропустили.

    На таком уровне нужно уметь быстро принимать решения. Мы играли против очень сильного соперника. Но начали мы с пропущенного мяча. Но мы в Лиге чемпионов, чтобы учиться и набираться опыта. Повторю, мы играли против команды, у которой бюджет в разы больше, чем у нас», — цитирует Томассона Sport24.

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