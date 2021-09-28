Семак высказался о предстоящем матче с «Мальме»

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от домашнего матча против шведскогово втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мальме — команда достаточно опытная много забивает, есть хорошие форварды Бирманчевич и Чолак, в средней линии опытные игроки. В обороне есть Ахмедходжич, за ним присматривают многие европейские клубы.

В плане качества это команда очень хорошая, один из лидеров шведского футбола. В отборочном турнире они прошли "Лудогорец", "Рейнджерс". Это говорит о силе команды. Нам предстоят очень сложные матчи.

На меня не давит, что "Зенит" не побеждал в Лиге чемпионов восемь матчей. Мы готовимся к каждому матчу отдельно, каждая игра — новая история. Нам нужно работать больше, тренироваться больше, чтобы результаты были другими», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» — «Мальме» пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:45 мск.

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