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    Хачатурянц — Хашигу: Эмоциональные заявления сразу после матча неправильны

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    Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отреагировал на критику генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига в адрес арбитра Владислава Безбородова и судейства в РПЛ.

    Владислав Безбородов
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    Владислав Безбородов

    «Я считаю, что любые эмоциональные заявления сразу после матча неправильны. Необходимо взять время, чтобы более спокойно посмотреть на спорные моменты.

    И самое главное: у нас есть экспертно-судейская комиссия. Есть право обратиться туда, чтобы получить финальное заключение по справедливости решения судьи.

    И уже только после этого можно переходить к каким-то выводам. Мне кажется, что этого не было сделано.

    Думаю, если "Краснодар" обратится в экспертно-судейскую комиссию, им дадут четкое объяснение всех решений.

    Доволен ли я судейством Панина? Матч выдался очень сложным для судейства. Я не профессиональный судья, но мне кажется, что он с судейством справился сегодня. Никаких ошибок я не заметил.

    О каком давлении авторитетом говорит Хашиг? Безбородов сидел на ВАРе, он никак не мог давить авторитетом на судью в поле. Его задача была страховать арбитра на поле на случай ошибки. Каким авторитетом он может давить?» — сказал Хачатурянц «Спорт-Экспрессу».

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