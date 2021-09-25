Дзюба с первых минут сыграет против «Крыльев Советов»

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
Встреча пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени.
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.
Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулев, Ерохин, Мостовой, Кравцов, Азмун, Кузецов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Бегич, Бейл, Кабутов, Липовой, Витюгов, Пиняев, Пруцев, Сарвели, Цыпченко.
С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.