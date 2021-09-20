«Лондон — красивый город, вы знаете это». Брат владельца «ПСЖ» отреагировал на замену Месси в игре с «Лионом»

По всей видимости, шейх отреагировал на замену Лионеля Месси. Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино в середине второго тайма выпустил вместо аргентинца Ашрафа Хакими.
«Лондон — красивый город. Вы это знаете», — написал Хамад бин Халифа Аль-Тани, добавив к этому фото Почеттино, махающего рукой.
London is a beautiful city..you know that.. pic.twitter.com/u6rluYyuVu— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) September 19, 2021
Почеттино, как известно, ранее возглавлял лондонский «Тоттенхэм».
Напомним, Месси ни разу не забил и не сделал ни одной результативной передачи в первых трех матчах за «ПСЖ».
Брат владельца «ПСЖ» в августе несколько раз писал о трансфере Месси еще до того, как клуб объявил о переходе экс-форварда «Барселоны».
Почеттино ранее объяснил, почему он заменил Месси в матче с «Лионом».