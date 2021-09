«Лондон — красивый город, вы знаете это». Брат владельца «ПСЖ» отреагировал на замену Месси в игре с «Лионом»

Шейх, брат владельца «Пари Сен-Жермен» шейха Тамима бин Хамаду Аль-Тани, оставил странное сообщение в своем твиттере после матча с «Лионом» (2:1).

По всей видимости, шейх отреагировал на замену Лионеля Месси. Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино в середине второго тайма выпустил вместо аргентинца Ашрафа Хакими.

«Лондон — красивый город. Вы это знаете», — написал Хамад бин Халифа Аль-Тани, добавив к этому фото Почеттино, махающего рукой.

London is a beautiful city..you know that.. pic.twitter.com/u6rluYyuVu