«Лондон — красивый город, вы знаете это». Брат владельца «ПСЖ» отреагировал на замену Месси в игре с «Лионом»

Шейх, брат владельца «Пари Сен-Жермен» шейха Тамима бин Хамаду Аль-Тани, оставил странное сообщение в своем твиттере после матча с «Лионом» (2:1).

По всей видимости, шейх отреагировал на замену Лионеля Месси. Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино в середине второго тайма выпустил вместо аргентинца Ашрафа Хакими.

«Лондон — красивый город. Вы это знаете», — написал Хамад бин Халифа Аль-Тани, добавив к этому фото Почеттино, махающего рукой.

London is a beautiful city..you know that.. pic.twitter.com/u6rluYyuVu — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) September 19, 2021

Почеттино, как известно, ранее возглавлял лондонский «Тоттенхэм».

Напомним, Месси ни разу не забил и не сделал ни одной результативной передачи в первых трех матчах за «ПСЖ».

Брат владельца «ПСЖ» в августе несколько раз писал о трансфере Месси еще до того, как клуб объявил о переходе экс-форварда «Барселоны».

Почеттино ранее объяснил, почему он заменил Месси в матче с «Лионом».