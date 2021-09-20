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    «Лондон — красивый город, вы знаете это». Брат владельца «ПСЖ» отреагировал на замену Месси в игре с «Лионом»

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    Шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани, брат владельца «Пари Сен-Жермен» шейха Тамима бин Хамаду Аль-Тани, оставил странное сообщение в своем твиттере после матча с «Лионом» (2:1).

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По всей видимости, шейх отреагировал на замену Лионеля Месси. Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино в середине второго тайма выпустил вместо аргентинца Ашрафа Хакими.

  • Месси не пожал руку Почеттино после замены в матче с «Лионом»
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    • «Лондон — красивый город. Вы это знаете», — написал Хамад бин Халифа Аль-Тани, добавив к этому фото Почеттино, махающего рукой.

    Почеттино, как известно, ранее возглавлял лондонский «Тоттенхэм».

    Напомним, Месси ни разу не забил и не сделал ни одной результативной передачи в первых трех матчах за «ПСЖ».

    Брат владельца «ПСЖ» в августе несколько раз писал о трансфере Месси еще до того, как клуб объявил о переходе экс-форварда «Барселоны».

    Почеттино ранее объяснил, почему он заменил Месси в матче с «Лионом».

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