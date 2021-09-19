Моуринью: Мы проиграли слишком много индивидуальных единоборств

Главный тренер «Ромы»прокомментировал поражение от «Вероны» (2:3) в матче 4 тура Серии А.

«Я знал, что у "Вероны" много качеств, и что с ними сложно играть. У них сменился тренер, и обычно после такого наступает психологический всплеск. Это мы и наблюдали сегодня.

Мы приложили много усилий, я не могу жаловаться на самоотдачу игроков, но мы проиграли слишком много индивидуальных единоборств. Теперь мне нужно несколько часов перед просмотром видео, чтобы понять, что произошло», — сказал Моуринью в интервью DAZN.

«Рома» прервала свою 3-матчевую победную серию. У нее 9 очков и третье место в таблице.