Бейл: Я следил за РПЛ по фрагментам Промеса, Тила, Хендрикса, Вильены

Новичок «Крыльев Советов»ответил на вопросы о переходе в самарскую команду.

«Большой турнир — это понятно, и я следил за вашей лигой по фрагментам Промеса, Тила, Хендрикса, Вильены… Но было много неизвестных моментов, мне нужно было собирать информацию.

Я думаю, что действительно так. У вас есть 8 команд, претендующих на место в топ-3, это очень высокая конкуренция. В Эредивизи есть большое разделение между ведущей тройкой и всеми остальными. Это большая разница.

Искал много информации о Самаре, и мне сразу показалось, что это приятный город. Узнал, что зимой в России длительная пауза, поэтому понимал, что погода не станет проблемой.

В остальном большую часть времени гуглил игроков лиги, кто здесь играет, подробно изучал "Крылья" и их стиль. В целом решение далось мне легко, и оно было взвешенным», — рассказа защитник из Нидерландов «Матч ТВ».