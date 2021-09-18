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    Бейл: Я следил за РПЛ по фрагментам Промеса, Тила, Хендрикса, Вильены

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    Новичок «Крыльев Советов» Гленн Бейл ответил на вопросы о переходе в самарскую команду.

    Гленн Бейл
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    Гленн Бейл

    «Большой турнир — это понятно, и я следил за вашей лигой по фрагментам Промеса, Тила, Хендрикса, Вильены… Но было много неизвестных моментов, мне нужно было собирать информацию.

    Я думаю, что действительно так. У вас есть 8 команд, претендующих на место в топ-3, это очень высокая конкуренция. В Эредивизи есть большое разделение между ведущей тройкой и всеми остальными. Это большая разница.

    Искал много информации о Самаре, и мне сразу показалось, что это приятный город. Узнал, что зимой в России длительная пауза, поэтому понимал, что погода не станет проблемой.

    В остальном большую часть времени гуглил игроков лиги, кто здесь играет, подробно изучал "Крылья" и их стиль. В целом решение далось мне легко, и оно было взвешенным», — рассказа защитник из Нидерландов «Матч ТВ».

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