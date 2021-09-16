Прядкин рассказал, почему РПЛ решила провести конкурс на реализацию медиаправ

Президент РПЛрассказал, почему в этом году лига проведет конкурс среди желающих приобрести права на трансляцию матчей.

«На недавнем заседании правления лиги было принято решение выйти на конкурс и определить победителя в рамках конкурентной процедуры.

Это решение пришло не спонтанно. Оно продиктовано, в первую очередь, рыночной конъюнктурой, которая за последние несколько лет сильно изменилась. Прежде чем принять это решение, мы проделали большую подготовительную работу, изучили особенности современного рынка, его экономические аспекты, тренды, ключевых игроков, аудиторные показатели и т. д. Эта работа позволила нам оценить потенциал рынка и понять, какие решения будут наиболее эффективными.

На рынке медиаправ появились новые мощные игроки, заинтересованные в показе матчей РПЛ. Это очень крупные компании или холдинги, которые открыто выражают своё желание принять участие в конкурсе и обладают соответствующими медиа и финансовыми ресурсами. С нашей стороны будет корректно говорить о составе участников, когда завершится этап заявок», — приводит слова Прядкина «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что РПЛ отклонила приоритетное предложение «Матч ТВ» по выкупу медиаправ.

При этом РПЛ отказалась от приоритетного соглашения с «Матч ТВ» на улучшенных условиях.

РПЛ проведет тендер на реализацию медиаправ. Тендер состоится не позднее 11 октября.