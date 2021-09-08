Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ»

покинула пост пост генерального продюсера телеканалаи заняла должность заместителя генерального директора сообщается на официальном сайте холдинга.

«В новой должности Тинатин Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и др.).

Кроме того, в зоне ответственности Тинатин будет запуск и развитие информационного агентства "Матч", который холдинг анонсировал ранее», — говорится в заявлении «Газпром-медиа».

Также отмечается, что должность генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» займет Александр Тащин, ныне работающий на должности главного редактора телеканала.

С 8 сентября на позицию заместителя генерального директора «Газпром-медиа» назначена Тинатин Канделаки.

Должность генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» займет Александр Тащин.

Подробности: https://t.co/9w6yUqcWPd pic.twitter.com/njwPHn8UbH — Газпром-медиа (@Gazprom_media_) September 8, 2021

Канделаки являлась генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» с момента запуска в 2015 году.