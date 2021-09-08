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    Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ»

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    Тина Канделаки покинула пост пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» и заняла должность заместителя генерального директора «Газпром-медиа», сообщается на официальном сайте холдинга.

    Тина Канделаки
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    Тина Канделаки

    «В новой должности Тинатин Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и др.).

    Кроме того, в зоне ответственности Тинатин будет запуск и развитие информационного агентства "Матч", который холдинг анонсировал ранее», — говорится в заявлении «Газпром-медиа».

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    • Также отмечается, что должность генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» займет Александр Тащин, ныне работающий на должности главного редактора телеканала.

    Канделаки являлась генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» с момента запуска в 2015 году.

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