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    Жезуш: Киевское «Динамо» я оцениваю на том же уровне, что и «Баварию» с «Барселоной»

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    Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

    Жорже Жезуш
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    Жорже Жезуш

    Матч пройдет 14 сентября в Киеве и начнется в 22:00 мск.

    «Я очень рад, что "Бенфика" сыграет в группе Лиги чемпионов. Это наше место. "Динамо" я оцениваю на том же уровне, что и "Баварию" с "Барселоной".

    Пять игроков киевлян вышли в старте Украины на матч с Францией, который завершился вничью. Это о многом говорит.

    Однако у "Бенфики" есть все, чтобы выходить без страха и побеждать этого соперника. Нельзя смотреть на "Динамо" как на слабейшую команду в группе. Это не так.

    С ними работает один из самых квалифицированных тренеров мира. Я очень уважаю Мирчу Луческу. Мы должны побеждать, но против нас сыграет топ-команда.

    Я одинаково оцениваю "Динамо", "Барселону" и "Баварию". Я хочу выиграть и у киевлян, и у каталонцев, и у мюнхенцев», — цитирует специалиста Sport.ua.

    Матч «Динамо» — «Бенфика» состоится 14 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.

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