«Спасибо за всё, волшебник». Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры

Гус Хиддинк Фото: twitter.com/TeamRussia
Последним местом работы 74-летнего голландца была сборная Кюрасао.
«Я собираюсь остановиться. Окончательно.
В последнее время я не работал из-за коронавируса, и так совпало, что вчера я поговорил с руководством, и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход», — приводит слова Хиддинка Voetbal International.
Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная команда дошла до полуфинала Евро-2008. Также он известен по работе с «Валенсией», «Реалом», ПСВ, «Челси», «Анжи» и сборными Кореи, Нидерландов, Австралии и Турции.
Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за всё, волшебник ❤️👏 pic.twitter.com/SJ0svPWaCb— Сборная России (@TeamRussia) September 9, 2021