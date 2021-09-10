«Спасибо за всё, волшебник». Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры

Бывший главный тренер сборной Россииобъявил о завершении карьеры.

Последним местом работы 74-летнего голландца была сборная Кюрасао.

«Я собираюсь остановиться. Окончательно.

В последнее время я не работал из-за коронавируса, и так совпало, что вчера я поговорил с руководством, и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход», — приводит слова Хиддинка Voetbal International.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная команда дошла до полуфинала Евро-2008. Также он известен по работе с «Валенсией», «Реалом», ПСВ, «Челси», «Анжи» и сборными Кореи, Нидерландов, Австралии и Турции.