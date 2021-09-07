Франция — Финляндия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (07.09.2021)

В 21:45 в группе D отбора к ЧМ-2022 по футболу в Европе начнётся матч

Составы команд:

«Франция»: Уго Льорис, Курт Зума, Рафаэль Варан, Преснел Кимпембе, Лео Дюбуа, Поль Погба, Адриен Рабьо, Тео Эрнандес, Антуан Гризманн, Антони Марсьяль, Карим Бензема.

«Финляндия»: Теэму Пукки, Йоэль Похьянпало, Йере Уронен, Глен Камара, Расмус Шуллер, Urho Nissila, Николай Алхо, Daniel O'Shaughnessy, Паулус Араюури, Лео Вяйсянен, Лукаш Градецки.

Предыдущий матч соперников: «Франция» — «Финляндия» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Франция» — «Финляндия». Коэффициент ставки — 1.71.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Франция» со счетом 2:0. Матч между командами «Франция» и «Финляндия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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