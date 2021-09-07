Червиченко: Думаю, что Россия выиграет убедительно, больше трех должна забить

Бывший президент «Спартака»прокомментировал предстоящий матч отбора ЧМ-2022 между сборными России и Мальты.

«Мальта не та команда, которой помогут травмы наших игроков, у нас хватает хороших ребят, чтобы обыгрывать этого соперника. Молодые могут сегодня определить исход матча — Тюкавин, Захарян, Самошников. Главное играть на высокой скорости.

Думаю, что выиграем убедительно, больше трех должны забить. Про усталость игроков это какой-то смех, сезон только начался и у них утопающее состояние, много вопросов к тренерам из клубов. Как можно готовить футболистов, если через месяц нагрузок они умирают. Дерзкие высказывания главного тренера Мальты похожи на битву взглядов в боксе, кто много выпендривается — периодически сильно получает», — сказал Червиченко «Матч ТВ».

Прогноз на матч Россия — Мальта

Матч Россия — Мальта пройдет 7 сентября в Москве, начало — в 21:45 по мск.