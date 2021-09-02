«Зенит» подписал контракт с экс-голкипером «Краснодара»

на своем официальном сайте объявил о переходе вратаря

Соглашение с 30-летним игроком подписан по схеме «1+1». Футболист будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под номером 1.

Дамы и господа, предлагаем вашему вниманию презентацию нового вратаря «Зенита»! 💥 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 2, 2021

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии он провел пять матчей. Крицюк выступал за «Жил Висенте» с июля 2021 года. Предыдущим российским клубом футболиста был «Краснодар», где он выступал с 2016 по 2020 год.