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    «Зенит» подписал контракт с экс-голкипером «Краснодара»

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    «Зенит» на своем официальном сайте объявил о переходе вратаря «Жил Висенте» Станислава Крицюка.

    Станислав Крицюк
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    Станислав Крицюк

    Соглашение с 30-летним игроком подписан по схеме «1+1». Футболист будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под номером 1.

    В нынешнем сезоне чемпионата Португалии он провел пять матчей. Крицюк выступал за «Жил Висенте» с июля 2021 года. Предыдущим российским клубом футболиста был «Краснодар», где он выступал с 2016 по 2020 год.

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