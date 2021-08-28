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    «Байер» разгромил «Аугсбург», «Фрайбург» одолел «Штутгарт»

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    Леверкузенский «Байер» одержал выездную победу над «Аугсбургом» (4:1) в матче 3-го тура чемпионата Германии.

    «Байер»
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    «Байер»

    В начале первого тайма хозяева дважды поразили свои ворота — сначала автогол записал на свой счет защитник Иагу Бордуши, а потом гол в свои ворота забил нападающий Флориан Нидерлехнер.

    На исходе получаса матча Флориан Нидерлехнер отквитал один мяч, но после перерыва Патрик Шик и Флориан Вирц упрочили преимущество «Байера».

    Голкипер «Байера» и сборной России Андрей Лунев остался на скамейке запасных.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Аугсбург — Байер 1:4
    Голы: 0:1 Иагу (автогол) (3'), 0:2 Флориан Нидерлехнер (автогол) (14'), 1:2 Флориан Нидерлехнер (30'), 1:2 Мусса Диаби (43'), 1:3 Патрик Шик (75'), 1:4 Флориан Вирц (81') Аугсбург: Рафал Гикевич, Роберт Гумни (Рафаэль Фрамбергер, 84'), Рис Оксфорд, Феликс Удуохай, Иагу, Даниэль Калиджиури (Фредрик Йенсен, 67'), Никлас Дорш, Карлос Груэсо (Мадс Валентин Педерсен, 76'), Рубен Варгас, Андре Хан (Ноа-Джоэль Саренрен-Базее, 84'), Флориан Нидерлехнер (Михаэль Грегорич, 76') Байер: Патрик Шик, Паулинью (Флориан Вирц, 65'), Керем Демирбай (Надим Амири, 81'), Мусса Диаби (Amine Adli, 84'), Эксекиэль Паласиос (Роберт Андрих, 65'), Чарлес Арангис, Митчел Баккер (Дэйли Синкгравен, 84'), Жонатан Та, Одилон Коссуну, Жереми Фримпонг, Лукаш Градецки Предупреждение: Керем Демирбай (66')

    В параллельном матче «Штутгарт» потерпел домашнее поражение от «Фрайбурга» со счетом 2:3.

    В составе победителей дубль оформил корейский хавбек У Ён Чон, еще один мяч забил нападающий Лукас Хёлер

    Хозяева ответили голами греческого защитника Константиноса Мавропаноса и марокканского форварда Хамади Аль-Гаддиуи.

    Отметим, что все пять голов были забиты до перерыва, во втором тайме счет не изменился.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Штутгарт — Фрайбург 2:3
    Голы: 0:1 Woo-Yeong Jeong (3'), 0:2 Woo-Yeong Jeong (9'), 0:3 Лукас Хёлер (28'), 1:3 Константинос Мавропанос (45') Штутгарт: Флориан Мюллер, Константинос Мавропанос (Hiroki Ito, 61'), Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф, Роберто Массимо, Ватару Эндо, Филипп Клемент (Энцо Мийо, 77'), Борна Соса, Филипп Фёрстер (Даниэль Дидави, 70'), Матео Климович, Хамади Аль-Гаддиуи Фрайбург: Woo-Yeong Jeong (Ermedin Demirovic, 89'), Лукас Хёлер, Винченцо Грифо (Яник Хаберер, 46'), Николас Хефлер (Максимилиан Эггештайн, 46'), Yannik Keitel (Мануэль Гульде, 46'), Роланд Шаллаи (Kevin Schade, 81'), Кристиан Гюнтер, Нико Шлоттербек, Филипп Линхарт, Lukas Kuebler, Марк Флеккен Предупреждения: Филипп Фёрстер (14'), Матео Климович (55'), Kevin Schade (89')

    В других матчах «Арминия» сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1), «Кельн» дома победил «Бохум» (2:1), а «Майнц» крупно обыграл «Гройтер Фюрт» (3:0)

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