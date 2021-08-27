«Химки» — «Нижний Новгород»: счет матча 1:1, обзор голов

Подмосковныена своем поле сыграли вничью с(1:1) в матче 6-го тура чемпионата России по футболу.

Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Нигматуллин начал нижегородскую атаку длинным забросом в направлении Эннина, который левым краем забежал в штрафную «Химок» и пробил с острого угла — Лантратов среагировал.

Отскок получился на канадца, тот уже выбрал пас на дальний угол вратарской, откуда Козлов протолкнул мяч под ближнюю штангу.

На 54-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Прострел Глушакова с правого фланга привёл к попаданию мяча в руку Балая. Сам Денис Глушаков уверенным ударом с точки направил мяч в угол ворот.

На 88-й минуте химчане остались в меньшинстве. Камышев прямой ногой полетел в отбор, сбив Кечкеша, получив прямую красную карточку.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Нижний Новгород 1:1 Голы: 0:1 Алексей Козлов (35'), 1:1 Денис Глушаков (пенальти) (54') Химки: Илья Лантратов, Dusan Stojinovic (Илья Камышев, 46'), Егор Данилкин, Брайан Идову, Кирилл Боженов, Filip Dagerstaal, Денис Глушаков, Эльмир Набиуллин, Besard Sabovic (Senin Sebai, 46'), Илья Кухарчук (Artem Sokolov, 67'), Kemal Ademi Нижний Новгород: Беким Балай (Igor Gorbunov, 86'), Richie Ennin, Павел Могилевец (Тимур Сулейманов, 63'), Ibrokhimhalil Yoldoshev (Денис Ткачук, 69'), Nikolay Kalinskiy, Nikita Kakkoev (Альберт Шарипов, 63'), Алексей Козлов, Кирилл Гоцук, Lucas Masoero, Акош Кечкеш, Артур Нигматуллин Предупреждения: Filip Dagerstaal (40'), Денис Глушаков (45'), Денис Ткачук (76'), Lucas Masoero (80') Удаление: Илья Камышев (88')

В турнирной таблице РПЛ «Нижний Новгород» (8 очков) занимает восьмое место, «Химки» (6) идут 11-ми.

11 сентября «Химки» сыграют в гостях против «Спартака», а «Нижний Новгород» в тот же день проведет выездную встречу с «Динамо».