Полузащитникпокинул дортмундскую

29-летний датчанин подписал контракт сроком на 4 года с испанской «Севильей».

Дилэйни в прошлом сезоне провел 20 матчей в Бундеслиге, забив 1 гол.

🚨 Thomas Delaney has signed for the club from @BlackYellow! 🇩🇰⚪🔴#WeareSevilla #NeverSurrender