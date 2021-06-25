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    Хейбьерг похвалил Бейла перед матчем с Уэльсом

    Футбол Сборная Дании Сборная Уэльса Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг высказался о матче против валлийца Гарета Бейла в 1/8 финала Евро-2020.

    Пьер-Эмиль Хейбьерг
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    Пьер-Эмиль Хейбьерг

    Футболисты провели сезон 2020/21 в «Тоттенхэме».

    «Очень мало кому удалось сделать столько же, сколько сделал он за последнее десятилетие. Он забил более сотни мячей за "Реал". Он классный игрок, фантастический парень и лидер на поле.

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    Он один из лучших, с кем я только играл, и я знаю, как много для него значат Уэльс и национальная команда.

    Игра на "Йохан Кройфф Арене"? Это легендарное место, и для нас очень много значит то, что мы здесь будем участниками отличного футбольного вечера», — цитирует Хейбьерга официальный сайт УЕФА.

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