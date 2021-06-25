Хейбьерг похвалил Бейла перед матчем с Уэльсом

Полузащитник сборной Даниивысказался о матче против валлийца Гарета Бейла в 1/8 финала Евро-2020.

Футболисты провели сезон 2020/21 в «Тоттенхэме».

«Очень мало кому удалось сделать столько же, сколько сделал он за последнее десятилетие. Он забил более сотни мячей за "Реал". Он классный игрок, фантастический парень и лидер на поле.

Календарь и таблица Евро-2020

Он один из лучших, с кем я только играл, и я знаю, как много для него значат Уэльс и национальная команда.

Игра на "Йохан Кройфф Арене"? Это легендарное место, и для нас очень много значит то, что мы здесь будем участниками отличного футбольного вечера», — цитирует Хейбьерга официальный сайт УЕФА.

Матч Уэльс — Дания состоится 26 июня в Амстердаме и начнется в 19:00 мск.