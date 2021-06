Ярмоленко: Я рад званию Звезды матча, но еще больше рад трем очкам

Капитан сборной Украиныподелился впечатлениями после победы над командой Северной Македонии.

Ярмоленко открыл счет в матче, забил в трех встречах сборной Украины подряд впервые с 2016 года. Полузащитник был признан Звездой матча.

«Я очень рад этой награде, но еще больше я рад трем очкам, набранным в этом матче.

Я бы не стал сосредотачивать свое внимание только на тех, кто забивает голы и делает результативные передачи.

Посмотрите на нашу оборону — какой классный матч выдали наши защитники. Мне бы хотелось разделить эту награду со всей командой», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Украинские футболисты набрали первые три очка на Евро-2020, но по-прежнему находятся на третьем месте в группе С. Северная Македония, проиграв обе игры на турнире, замыкает турнирную таблицу.

21 июня состоятся матчи Северная Македония — Нидерланды и Украина — Австрия.

🇺🇦 Andriy Yarmolenko takes the prize after inspiring Ukraine to victory with a goal & an assist ⚽️🅰️

🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/G8hXfS4O0x