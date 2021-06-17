Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба и Матвей СафоновКаковы шансы сборной России на плей-офф?
  • 18:07
    • Де Брейне — в запасе Бельгии на матч с Данией
  • 17:51
    • Сборная Украины выиграла у Северной Македонии в матче Евро-2020
  • 17:17
    • Фернандес cможет вернуться к тренировкам в ближайшие дни
  • 17:34
    • Надаль пропустит Уимблдон и Олимпийские игры
  • 17:01
    • Российские баскетболистки одолели Чехию на Евробаскете
    Все новости спорта

    Ярмоленко: Я рад званию Звезды матча, но еще больше рад трем очкам

    Футбол Сборная Украины Футбол Украины Сборная Македонии
    Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями после победы над командой Северной Македонии.

    Андрей Ярмоленко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Ярмоленко

    Ярмоленко открыл счет в матче, забил в трех встречах сборной Украины подряд впервые с 2016 года. Полузащитник был признан Звездой матча.

    «Я очень рад этой награде, но еще больше я рад трем очкам, набранным в этом матче.

    Я бы не стал сосредотачивать свое внимание только на тех, кто забивает голы и делает результативные передачи.

    Посмотрите на нашу оборону — какой классный матч выдали наши защитники. Мне бы хотелось разделить эту награду со всей командой», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Украинские футболисты набрали первые три очка на Евро-2020, но по-прежнему находятся на третьем месте в группе С. Северная Македония, проиграв обе игры на турнире, замыкает турнирную таблицу.

    21 июня состоятся матчи Северная Македония — Нидерланды и Украина — Австрия.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли шокированная Дания остановить Лукаку?
  • Дания — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Оформит ли Голландия выход в плей-офф в матче с Австрией?
  • Нидерланды — Австрия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Бразилия снова выиграет и не пропустит?
  • Бразилия — Перу. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 17 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Дания — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Клипперс — Юта
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атланта — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Монреаль — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллс — Нэшвилл
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Чили — Боливия
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры