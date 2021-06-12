Рэмзи: Соперник давил на нас и создавал много моментов, но мы проявили характер

Полузащитник сборной Уэльсапрокомментировал ничью с(1:1) в первом матче Евро-2020.

«Это было непросто. Соперник давил на нас и создавал много моментов, но мы проявили характер, это то, на чем нам нужно строить свою игру.

Я думаю, что мы хорошо отыграли в защите проявили решимость отыграться и вернуться в игру. Это то, что нам нужно делать и в следующих двух играх.

Матч с Турцией сейчас для нас самый важный. Нам нужно отдохнуть и восстановить силы, чтобы в следующем матче начать с чистого листа», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

В турнирной таблице Уэльс и Швейцария делят второе-третье места (по 1 баллу). Впереди находится Италия (3), а позади — Турция (0).

В следующем туре Швейцария встретится с Италией, тогда как Уэльс сыграет с Турцией.