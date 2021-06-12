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    Рэмзи: Соперник давил на нас и создавал много моментов, но мы проявили характер

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    Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи прокомментировал ничью с Швейцарией (1:1) в первом матче Евро-2020.

    Аарон Рэмзи
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    Аарон Рэмзи

    «Это было непросто. Соперник давил на нас и создавал много моментов, но мы проявили характер, это то, на чем нам нужно строить свою игру.

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    • Я думаю, что мы хорошо отыграли в защите проявили решимость отыграться и вернуться в игру. Это то, что нам нужно делать и в следующих двух играх.

    Матч с Турцией сейчас для нас самый важный. Нам нужно отдохнуть и восстановить силы, чтобы в следующем матче начать с чистого листа», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В турнирной таблице Уэльс и Швейцария делят второе-третье места (по 1 баллу). Впереди находится Италия (3), а позади — Турция (0).

    В следующем туре Швейцария встретится с Италией, тогда как Уэльс сыграет с Турцией.

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