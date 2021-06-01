Голкипер сборной Голландии пропустит Евро-2020 из-за коронавируса

Голкипер сборной Голландиипропустит Евро-2020 из-за выявленного у него коронавируса, сообщает Goal

Вратарь испанской «Валенсии» попал в окончательную заявку Голландии на турнир, но сдал положительный тест на COVID-19 и отправился на самоизоляцию.

В сборной Голландии его заменил Марко Бизот из «АЗ Алкмара», который присоединился к голкиперам Мартену Стекеленбургу и Тиму Крулу.

Сборная Голландии выступит в группе С. На групповом этапе голландцы сыграют со сборными Украины (13 июня), Австрии (17 июня) и Северной Македонии (21 июня). Все три матча пройдут в Амстердаме.