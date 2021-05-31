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    Дивеев: ЦСКА стал сильнее при Оличе

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    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился впечатлениях о первых месяцах работы под руководством Ивицы Олича.

    Ивица Олич
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    Ивица Олич

    Олич возглавил ЦСКА незадолго до завершения минувшего чемпионата России.

    «Контроль мяча, агрессия от всех: нападающих, защитников. Мы должны не бояться терять мяч. Во всех матчах мы контролируем мяч около 60% времени. Не всегда это приносит плоды, но мы прибавили.

    С Ивицей комфортно работать. Нет такого, чтобы он смотрел косо. К каждому игроку подходит и подсказывает. После игры на следующий день ты приходишь, он говорит: "Пойдем наедине посмотрим моменты, вместе разберем". Сам показывает видео, разбирает, где ты недоработал.

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    • У меня был с ним разговор, когда он мне сказал, как я должен действовать при обороне: не бояться, выдергиваться, поджимать линию, играть один в один, идти в единоборства.

    Да, ЦСКА при нем стал сильнее. Так можно говорить. Следующий год будет показательным», — сказал Дивеев «Чемпионату».

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