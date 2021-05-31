Дивеев готов на понижение в зарплате ради перехода в европейский клуб

Защитник ЦСКА и сборной Россиипризнался, что в будущем хотел бы продолжить карьеру в Европе.

«Я знаю, когда хочу это сделать, но не буду уточнять. Это мои планы. Хочется поиграть в Италии или Англии.

Может быть, Испания, но мне их футбол не особо нравится из-за контроля мяча. Йокич из "Уфы" играл за "Вильярреал". Он мне рассказывал, каково играть против "Барселоны": "Дивей, это вообще ужас. Начинаешь матч и 40 минут мяч вообще не трогаешь. Там Хави, Бускетс, Иньеста — они по 300 касаний мяча сделали, а ты, дай бог, раз тронул. А если тронул, то когда аут кидал. Ты бегаешь против них, засыпаешь, а потом бам — и гол". После такого описания в Испанию не особо хочется (улыбается).

Естественно, готов на понижение в зарплате ради Европы. Вообще не проблема, даже не обсуждается. И мысли не было, что не готов», — приводит слова Дивеева «Чемпионат».