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    Дивеев готов на понижение в зарплате ради перехода в европейский клуб

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    Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев признался, что в будущем хотел бы продолжить карьеру в Европе.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    «Я знаю, когда хочу это сделать, но не буду уточнять. Это мои планы. Хочется поиграть в Италии или Англии.

    Может быть, Испания, но мне их футбол не особо нравится из-за контроля мяча. Йокич из "Уфы" играл за "Вильярреал". Он мне рассказывал, каково играть против "Барселоны": "Дивей, это вообще ужас. Начинаешь матч и 40 минут мяч вообще не трогаешь. Там Хави, Бускетс, Иньеста — они по 300 касаний мяча сделали, а ты, дай бог, раз тронул. А если тронул, то когда аут кидал. Ты бегаешь против них, засыпаешь, а потом бам — и гол". После такого описания в Испанию не особо хочется (улыбается).

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    • Естественно, готов на понижение в зарплате ради Европы. Вообще не проблема, даже не обсуждается. И мысли не было, что не готов», — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

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