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    Пирло не жалеет о решении возглавить «Ювентус»

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    Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло выступил с заявлением после ухода из клуба.

    Андреа Пирло
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    Андреа Пирло

    «Мой первый сезон в качестве главного тренера подошел к концу. Это был насыщенный, сложный, но, тем не менее, прекрасный год. Когда ко мне обратился "Ювентус", я ни на секунду не задумался о риске, на который иду, хотя он был очевиден. Уважение к цветам клуба и желание участвовать в борьбе на высочайшем уровне, которую мне предложили, взяли верх.

    Если бы мне пришлось вернуться в прошлое, я бы сделал точно такой же выбор. Даже зная обо всех препятствиях, с которыми столкнулся на фоне столько трудного для всех периода.

    Из-за сложностей мне не удалось лучшим образом воплотить свой стиль игры, но я выполнил задачи, которые передо мной стояли. Это приключение, несмотря на неожиданный конец, лишний раз подтвердило, чего я хочу от своего будущего.

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    • Надеюсь, меня ждет много моментов радости, похожих на те, что я испытывал как игрок. Пора вернуться в игру и принять новые вызовы. Хочу поблагодарить "Ювентус" и всех, кто был рядом со мной в этом сезоне», — написал Пирло на своей странице в Instagram.

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