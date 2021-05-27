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    «Вильярреал» выиграл Лигу Европы, одолев «МЮ» по пенальти

    «Вильярреал» — «МЮ»: счет матча 1:1 (11:10), обзор голов

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    Испанский «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы сезона 2020/21, обыграв в финальном матче в серии пенальти «Манчестер Юнайтед» — 1:1 (11:10 по пенальти).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 29-й минуте открыли игроки испанского клуба. Прошел навес со штрафного и Жерар Морено от линии вратарской ногой переправил мяч в ворота.

    Манкунианцы отыгрались на 55-й минуте — Кавани забил после навеса с углового. Мяч к нему отскочил после серии рикошетов и Эдинсон сравнял счёт, пробив с линии.

    До финального свистка счет не изменился, и игра перешла в экстра-таймы, где голов также не было забито.

    В серии пенальти полевые игроки обеих команд успешно реализовали по 10 пенальти.

    Когда в дело вступили вратари, Херонимо Рульи успешно исполнил свой удар, а Давид де Хеа не сумел переиграть коллегу по амплуа.

    Футбол. Лига Европы. Финал
    Вильярреал — Манчестер Юнайтед 1:1
    Голы: 1:0 Херар Морено (29'), 1:1 Эдинсон Кавани (55') Вильярреал: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт (Марио Гаспар, 88'), Альфонсо Педраса (Альберто Морено, 88'), Даниэль Парехо, Ману Тригерос (Мойсес Гомес, 77'), Этьен Капу (Даниэль Раба, 120'), Йереми Пино (Пако Алькасер, 77'), Херар Морено, Карлос Бакка (Франсис Коклен, 60') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Эрик Бейи (Аксель Туанзебе, 116'), Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака (Хуан Мата, 120'), Поль Погба (Даниэль Джеймс, 116'), Маркус Рашфорд, Мэйсон Гринвуд (Фред, 100'), Бруну Фернандеш, Скотт МакТоминай (Алекс Теллес, 120'), Эдинсон Кавани Предупреждения: Этьен Капу (54'), Эрик Бейи (82'), Хуан Фойт (85'), Эдинсон Кавани (113')

    «Вильярреал» впервые в истории стал победителем Лиги Европы. Для Унаи Эмери этот трофей стал четвертым в карьере — предыдущие три раза он побеждал будучи тренером «Севильи».

    «МЮ» единственный раз побеждал в турнире при Жозе Моуринью в 2017 году.

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