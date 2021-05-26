СМИ: Конте может покинуть «Интер»

Главный тренер миланского «Интера»может покинуть свой пост из-за финансовых проблем клуба.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, владельцы «Интера» планируют серьезно сократить бюджет, а также рассматривают вариант с продажей ключевых игроков.

Отмечается, что руководство клуба хочет заработать на исходящих трансферах от 80 до 100 миллионов евро.

Не исключено, что «Интер» покинут Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес и Ашраф Хакими.

В такой ситуации Конте не намерен продолжать работу с командой.

Напомним, «Интер» стал победителем минувшего чемпионата Италии, заняв первое место впервые с 2010 года.

Ранее сообщалось, что президент «Интера» попросил игроков отказаться от зарплаты за два месяца.