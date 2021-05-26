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    СМИ: Конте может покинуть «Интер»

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    Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте может покинуть свой пост из-за финансовых проблем клуба.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    Как сообщает La Gazzetta dello Sport, владельцы «Интера» планируют серьезно сократить бюджет, а также рассматривают вариант с продажей ключевых игроков.

    Отмечается, что руководство клуба хочет заработать на исходящих трансферах от 80 до 100 миллионов евро.

    Не исключено, что «Интер» покинут Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес и Ашраф Хакими.

    В такой ситуации Конте не намерен продолжать работу с командой.

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    • Напомним, «Интер» стал победителем минувшего чемпионата Италии, заняв первое место впервые с 2010 года.

    Ранее сообщалось, что президент «Интера» попросил игроков отказаться от зарплаты за два месяца.

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