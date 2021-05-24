«Брага» — «Бенфика»: счет матча 2:0, обзор голов

стала победителем Кубка Португалии, обыграв в финальном матче лиссабонскуюсо счетом 2:0.

Уже на 7-й минуте «Бенфика» осталась в меньшинстве — прямую красную карточку получил голкипер лиссабонского клуба Элтон Лейте.

«Брага» открыла счет в добавленное к первому тайму время — отличился Лукас Пиазон. А на 85-й минуте Рикарду Орта удвоил преимущество номинальных хозяев.

В компенсированное время команды понесли потери — были удалены полузащитник «Бенфики» Адель Таарабт и автор первого гола Пиазон.

Футбол. Португалия. Кубок Брага — Бенфика 2:0 Голы: 1:0 Лукас Пиазон (45'), 2:0 Рикарду Орта (85') Брага: Матеус, Витор Тормена, Нуну Секейра, Али Мохамед (Андре Орта, 76'), Абель Руис (Андраж Шпорар, 87'), Лукас Пиазон, Рикарду Орта, Раул, Рикарду Эсгаю, Андре Каштру (Жоау Новайш, 70'), Вендерсон Галено Бенфика: Алехандро Гримальдо, Ян Вертонген, Эвертон (Дарвин Нуньес, 57'), Харис Сеферович (Рафаэл Силва, 58'), Диогу Гонсалвеш (Нуну Тавареш, 57'), Пицци (Одиссеас Влаходимос, 21'), Юлиан Вайгль, Николас Отаменди, Адель Таарабт, Элтон Лейте, Morato (Франциско Мачадо, 82') Предупреждения: Рикарду Эсгаю (35'), Али Мохамед (67'), Жоау Новайш (82'), Рафаэл Силва (85'), Нуну Тавареш (88'), Николас Отаменди (89'), Алехандро Гримальдо (90') Удаления: Элтон Лейте (17'), Лукас Пиазон (90'), Адель Таарабт (90')

«Брага» в третий раз в своей истории завоевала Кубок Португалии.