«Монако» — «Ренн»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 37-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:1.

Победный мяч в составе монегасков забил российский полузащитник Александр Головин, который также сделал результативную передачу на Виссама Бен-Йеддера в эпизоде с первым голом.

Защитник хозяев Аксель Дисаси отметился автоголом.

Отметим, что с 85-й минуты гости играли в меньшинстве в результате удаления Дамьена Да Силвы.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Ренн 2:1 Голы: 1:0 Виссам Бен-Йеддер (16'), 2:0 Александр Головин (29'), 2:1 Бенжамен Буриго (68') Монако: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан (Аксель Дисаси, 63'), Caio Henrique, Джибриль Сидибе, Бенуа Бадьяшиль, Орельен Чуаэми, Желсон Мартинш (Крепин Дьятта, 71'), Александр Головин (Элиот Матазо, 71'), Юссуф Фофана, Виссам Бен-Йеддер (Фоде Балло, 84'), Кевин Фолланд (Рубен Агилар, 83') Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва, Наиф Агер, Фет Мауасса (Адриен Трюффер, 67'), Амари Траоре, Эдуардо Камавинжа (Серу Гирасси, 46'), Бенжамен Буриго, Стивен Н'Зонзи, Мартен Терье (Жерзино Ньямси, 87'), Жереми Доку (Ромен дель Кастильо, 67'), Флавьен Тэт Предупреждения: Бенуа Бадьяшиль (18'), Гильермо Марипан (31'), Бенжамен Буриго (61'), Наиф Агер (70') Удаление: Дамьен Да Сильва (85')

«Монако» занимает 3-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 77 очков. «Ренн» с 55 очками располагается на 7-й строчке.

Матч заключительного тура команда Нико Ковача проведет с «Лансом» 23 мая на выезде. Коллектив Жюльена Стефана в этот день примет «Ним».

Результаты других матчей

«Ним» — «Лион» 2:5

«Ницца» — «Страсбург» 0:2

«Монпелье» — «Брест» 0:0

«Марсель» — «Анже» 3:2

«Лорьян» — «Метц» 2:1

«Дижон» — «Нант» 0:4

«Бордо» — «Ланс» 3:0