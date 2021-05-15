«Айнтрахт» уступил «Шальке», гладбахская «Боруссия» проиграла «Штутгарту»

Гельзенкирхенскийодержал домашнюю победу над франкфуртским(4:3) в матче 33-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей отличились Клас-Ян Хунтелар, Бленди Идризи, Флориан Флик и Мэттью Хопп. Хунтелаар и Хопп записали на свой счет еще и по голевой передаче.

За «Айнтрахт» дубль оформил Андре Силва, еще один мяч забил Эван Н'Дика.

Футбол. Германия. Бундеслига Шальке 04 — Айнтрахт Ф 4:3 Голы: 1:0 Клас-Ян Хунтелар (15'), 1:1 Андре Силва (29'), 1:2 Evan N'Dicka (51'), 2:2 Blendi Idrizi (52'), 3:2 Florian Flick (60'), 4:2 Matthew Hoppe (64'), 4:3 Андре Силва (73') Шальке 04: Ральф Ферман, Бастиан Очипка, Салиф Сане, Шкодран Мустафи, Амин Арит, Тимо Беккер, Blendi Idrizi (Стивен Скрыбски, 77'), Mehmet Aydin (Henning Matriciani, 67'), Florian Flick, Марк Ут (Matthew Hoppe, 46'), Клас-Ян Хунтелар (Гонсало Пасьенса, 54') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Evan N'Dicka (Себастьян Роде, 65'), Мартин Хинтереггер, Тута (Рагнар Ахе, 84'), Джибриль Соу (Айдин Хрустич, 64'), Филип Костич, Даити Камада (Лука Йович, 66'), Макото Хасебе, Тимоти Чэндлер, Амин Юнес (Стивен Цубер, 67'), Андре Силва Предупреждения: Тимоти Чэндлер (90'), Рагнар Ахе (90')

В параллельном матче менхенгладбахская «Боруссия» потерпела домашнее поражение от «Штутгарта» — 1:2.

Счет перед перерывом отрыли хозяева — отличился Ларс Штиндль. Но во втором тайме победу «швабам» принесли голы Ватару Эндо и Саши Калайджича.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия М — Штутгарт 1:2 Голы: 1:0 Ларс Штиндль (45'), 1:1 Ватару Эндо (72'), 1:2 Саша Калайджич (77') Боруссия М: Ян Зоммер, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебаини, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер (Ханнес Вольф, 84'), Марку Тюрам, Ларс Штиндль, Йонас Хофман (Валентин Лацаро, 65'), Флориан Нойхаус (Денис Закария, 78'), Алассан Плеа (Брил Эмболо, 78') Штутгарт: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф, Константинос Мавропанос (Паскаль Штенцель, 34'), Ватару Эндо, Эрик Томми (Гонсало Кастро, 63'), Атакан Каразор, Филипп Фёрстер (Даниэль Дидави, 83'), Борна Соса (Дарко Чурлинов, 63'), Роберто Массимо, Саша Калайджич (Хамади Аль-Гаддиуи, 83') Предупреждения: Филипп Фёрстер (64'), Роберто Массимо (84'), Рами Бенсебаини (86'), Денис Закария (89'), Гонсало Кастро (89'), Ватару Эндо (90')

После 33-го тура «Айнтрахт» на 5-м месте в таблице Бундеслиги — 57 очков, «Боруссия» с 46 очками на 8-м, «Штутгарт» — 10-й (45 очков), а «Шальке» замыкает таблицу с 16 очками.

Другие результаты

«Арминия» — «Хоффенхайм» 1:1

«Аугсбург» — «Вердер» 1:0

«Герта» — «Кёльн» 0:0