ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ферран ТорресТоррес напомнил о себе. Форвард «МанСити» оформил хет-трик в матче с «Ньюкаслом»
  • 18:46
    • Россия проиграла Чехии и заняла последнее место на чешском этапе Евротура
  • 18:31
    • «Челси» — «Лестер»: составы на матч финала Кубка Англии
  • 17:38
    • Ибрагимович не сыграет на Евро-2020
  • 17:10
    • Определены новые участники РПЛ на следующий сезон
  • 18:58
    • Надаль прошел в финал турнира в Риме
    Все новости спорта

    «Айнтрахт» уступил «Шальке», гладбахская «Боруссия» проиграла «Штутгарту»

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Шальке 04 Боруссия М Арминия Хоффенхайм 1899 Герта Аугсбург Вердер Кельн Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Гельзенкирхенский «Шальке» одержал домашнюю победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (4:3) в матче 33-го тура чемпионата Германии.

    «Айнтрахт» — «Шальке»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Айнтрахт» — «Шальке»

    В составе победителей отличились Клас-Ян Хунтелар, Бленди Идризи, Флориан Флик и Мэттью Хопп. Хунтелаар и Хопп записали на свой счет еще и по голевой передаче.

    За «Айнтрахт» дубль оформил Андре Силва, еще один мяч забил Эван Н'Дика.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Шальке 04 — Айнтрахт Ф 4:3
    Голы: 1:0 Клас-Ян Хунтелар (15'), 1:1 Андре Силва (29'), 1:2 Evan N'Dicka (51'), 2:2 Blendi Idrizi (52'), 3:2 Florian Flick (60'), 4:2 Matthew Hoppe (64'), 4:3 Андре Силва (73') Шальке 04: Ральф Ферман, Бастиан Очипка, Салиф Сане, Шкодран Мустафи, Амин Арит, Тимо Беккер, Blendi Idrizi (Стивен Скрыбски, 77'), Mehmet Aydin (Henning Matriciani, 67'), Florian Flick, Марк Ут (Matthew Hoppe, 46'), Клас-Ян Хунтелар (Гонсало Пасьенса, 54') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Evan N'Dicka (Себастьян Роде, 65'), Мартин Хинтереггер, Тута (Рагнар Ахе, 84'), Джибриль Соу (Айдин Хрустич, 64'), Филип Костич, Даити Камада (Лука Йович, 66'), Макото Хасебе, Тимоти Чэндлер, Амин Юнес (Стивен Цубер, 67'), Андре Силва Предупреждения: Тимоти Чэндлер (90'), Рагнар Ахе (90')

    В параллельном матче менхенгладбахская «Боруссия» потерпела домашнее поражение от «Штутгарта» — 1:2.

    Счет перед перерывом отрыли хозяева — отличился Ларс Штиндль. Но во втором тайме победу «швабам» принесли голы Ватару Эндо и Саши Калайджича.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — Штутгарт 1:2
    Голы: 1:0 Ларс Штиндль (45'), 1:1 Ватару Эндо (72'), 1:2 Саша Калайджич (77') Боруссия М: Ян Зоммер, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебаини, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер (Ханнес Вольф, 84'), Марку Тюрам, Ларс Штиндль, Йонас Хофман (Валентин Лацаро, 65'), Флориан Нойхаус (Денис Закария, 78'), Алассан Плеа (Брил Эмболо, 78') Штутгарт: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф, Константинос Мавропанос (Паскаль Штенцель, 34'), Ватару Эндо, Эрик Томми (Гонсало Кастро, 63'), Атакан Каразор, Филипп Фёрстер (Даниэль Дидави, 83'), Борна Соса (Дарко Чурлинов, 63'), Роберто Массимо, Саша Калайджич (Хамади Аль-Гаддиуи, 83') Предупреждения: Филипп Фёрстер (64'), Роберто Массимо (84'), Рами Бенсебаини (86'), Денис Закария (89'), Гонсало Кастро (89'), Ватару Эндо (90')

    После 33-го тура «Айнтрахт» на 5-м месте в таблице Бундеслиги — 57 очков, «Боруссия» с 46 очками на 8-м, «Штутгарт» — 10-й (45 очков), а «Шальке» замыкает таблицу с 16 очками.

    Другие результаты

    «Арминия» — «Хоффенхайм» 1:1
    «Аугсбург» — «Вердер» 1:0
    «Герта» — «Кёльн» 0:0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Лестер» остановить «Челси» в финале Кубка Англии?
  • «Челси» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 3.54
    •
  • «Интер» отправит «Ювентус» и Роналду в Лигу Европы?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • Разрушат ли «волки» надежду «орлов» на Лигу чемпионов?
  • «Рома» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.39
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.52
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Вильярреал — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры