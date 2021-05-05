Диаш: Это прекрасное чувство — быть в финале ЛЧ

Защитник «Манчестер Сити»прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов после победы над(2:0).

Рубен Диаш был признан лучшим игроком матча, трижды приняв удары соперника на себя. И никто другой не сделал больше выносов, чем он (по четыре вместе со своим партнером по центру обороны Стоунзом).

«Я очень счастлив. Мы отыграли терпеливо. Необходимо было хорошо защищаться, и мы справились с той игрой, которую предложил нам соперник, заслужив победу. Это прекрасное чувство — быть в финале.

Мы нащупали идеальный баланс в игре. Прекрасно обороняемся как команда, вне зависимости от того, кто находится в ключевой зоне — я или кто-то еще.

А в атаке у нас есть немало парней, которые тоже знают свое дело. Радостно за Рияда, забившего свои голы.

Конечно, буду завтра смотреть футбол. Уверен, финал в любом случае будет потрясающим», — цитирует игрока клубная пресс-служба.