Диаш: Это прекрасное чувство — быть в финале ЛЧ

Рубен Диаш был признан лучшим игроком матча, трижды приняв удары соперника на себя. И никто другой не сделал больше выносов, чем он (по четыре вместе со своим партнером по центру обороны Стоунзом).
«Я очень счастлив. Мы отыграли терпеливо. Необходимо было хорошо защищаться, и мы справились с той игрой, которую предложил нам соперник, заслужив победу. Это прекрасное чувство — быть в финале.
Мы нащупали идеальный баланс в игре. Прекрасно обороняемся как команда, вне зависимости от того, кто находится в ключевой зоне — я или кто-то еще.
А в атаке у нас есть немало парней, которые тоже знают свое дело. Радостно за Рияда, забившего свои голы.
Конечно, буду завтра смотреть футбол. Уверен, финал в любом случае будет потрясающим», — цитирует игрока клубная пресс-служба.
Proud of this team! Let’s go @mancity ! Very happy to be considered man of the match! 🦈👊🏼 pic.twitter.com/mpuCGsUCy7— Rúben Dias (@rubendias) May 4, 2021