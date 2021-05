УЕФА расширил заявки сборных на Евро-2020 с 23 до 26 игроков

УЕФА подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о расширении заявки сборных на чемпионате Европы-2020.

Заявки будут расширены с 23 до 26 человек. Решение связано с последствиями пандемии COVID-19.

При этом в заявке на отдельный матч может быть не более 23 игроков.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах.

Сборная России на групповом этапе сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

Напомним, Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020.

🏆 #EURO2020 squads will feature up to 26 players.

👕 Squad lists will be submitted on 1 June, but teams will be able to make unlimited replacements in case of serious injury or illness before the first match. Goalkeepers can be replaced ahead of each match.

