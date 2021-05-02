Газизов ответил на вопрос о будущем Урунова

Генеральный директор «Уфы»рассказал о желании клуба выкупить у «Спартака» полузащитника

Урунов играл за «Уфу» с февраля по август 2020 года, после чего за 1 миллион евро перешел в «Спартак». С февраля 2021 года 20-летний футболист выступает за «Уфу» на правах аренды.

«Мы давно присылали в "Спартак" запрос о покупке Урунова. Это было до подписания арендного соглашения.

По покупке Урунова мы связывались месяца два назад, еще до возобновления чемпионата. Но сошлись на арендном соглашении с правом выкупа. Это право не является обязательным.

"Спартак" не хотел его отдавать дешевле 3 миллионов евро? Да, так и есть. Будет ли оформлен переход? Пока мы ничего не знаем. Давайте доиграем сезон, а там уже будет видно», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».