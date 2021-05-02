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    Газизов ответил на вопрос о будущем Урунова

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о желании клуба выкупить у «Спартака» полузащитника Остона Урунова.

    Остон Урунов
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    Остон Урунов

    Урунов играл за «Уфу» с февраля по август 2020 года, после чего за 1 миллион евро перешел в «Спартак». С февраля 2021 года 20-летний футболист выступает за «Уфу» на правах аренды.

    «Мы давно присылали в "Спартак" запрос о покупке Урунова. Это было до подписания арендного соглашения.

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    • По покупке Урунова мы связывались месяца два назад, еще до возобновления чемпионата. Но сошлись на арендном соглашении с правом выкупа. Это право не является обязательным.

    "Спартак" не хотел его отдавать дешевле 3 миллионов евро? Да, так и есть. Будет ли оформлен переход? Пока мы ничего не знаем. Давайте доиграем сезон, а там уже будет видно», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

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