«Ростов» — «Тамбов»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 28-го тура чемпионата Россииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 70-й минуте. Глебов с правого фланга сделал передачу в штрафную, Полоз принял и пробил низом — мяч проскочил под руками вратаря.

А спустя восемь минут, в атаке с ходу, Фольмер получил шанс на удар из штрафной, но с ним Сямук справился. Хасимото успел подобрать мяч и добавил в цель, удвоив преимущество ростовчан.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Тамбов 2:0 Голы: 1:0 Дмитрий Полоз (70'), 2:0 Кэнто Хасимото (78') Ростов: Сергей Песьяков, Денис Терентьев (Алексей Козлов, 75'), Деннис Хаджикадунич, Максим Осипенко, Николай Поярков (Хайтам Алеесами, 66'), Кэнто Хасимото (Павел Мамаев, 80'), Armin Gigovic (Georgi Makhatadze, 66'), Данил Глебов, Pontus Almqvist, Али Соу, Дмитрий Полоз (Кирилл Фольмер, 76') Тамбов: Rodion Syamuk, Alexander Denisov, Denis Kaykov (Said-Ali Akhmaev, 81'), Илья Мартынов, Антон Терехов (Роман Минаев, 67'), Владислав Карапузов, Farkhod Vasiev (Kirill Klimov, 74'), Владимир Кабахидзе (Никита Дроздов, 81'), Кэтэлин Карп (Zurab Gigashvili, 81'), Азер Алиев, Artem Arhipov Предупреждения: Владислав Карапузов (10'), Armin Gigovic (41'), Кэтэлин Карп (53'), Кэнто Хасимото (54')

После этой встречи у замыкающего турнирную таблицу «Тамбова» осталось 13 очков. Клуб за два тура до окончания чемпионата потерял все шансы остаться в высшем дивизионе.

«Ростов» набрал 43 балла и находится на девятом месте в таблице РПЛ.

В следующем туре состоятся матчи «Ахмат» — «Тамбов» (7 мая) и «Урал» — «Ростов» (10 мая).