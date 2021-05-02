ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Уфа»По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
  • 18:31
    • «Тамбов» проиграл «Ростову» и вылетел в ФНЛ
  • 18:26
    • Фирмино, Мане и Салах сыграют в атаке «Ливерпуля» против «МЮ»
  • 18:16
    • Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» против «Локо»
  • 18:04
    • «Аталанта» сыграла вничью с «Сассуоло», «Интер» стал чемпионом Италии
  • 18:49
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Мазепин — 19-й
    Все новости спорта

    «Тамбов» проиграл «Ростову» и вылетел в ФНЛ

    «Ростов» — «Тамбов»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Ростов Тамбов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В матче 28-го тура чемпионата России «Ростов» одержал домашнюю победу над «Тамбовом» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 70-й минуте. Глебов с правого фланга сделал передачу в штрафную, Полоз принял и пробил низом — мяч проскочил под руками вратаря.

    А спустя восемь минут, в атаке с ходу, Фольмер получил шанс на удар из штрафной, но с ним Сямук справился. Хасимото успел подобрать мяч и добавил в цель, удвоив преимущество ростовчан.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Тамбов 2:0
    Голы: 1:0 Дмитрий Полоз (70'), 2:0 Кэнто Хасимото (78') Ростов: Сергей Песьяков, Денис Терентьев (Алексей Козлов, 75'), Деннис Хаджикадунич, Максим Осипенко, Николай Поярков (Хайтам Алеесами, 66'), Кэнто Хасимото (Павел Мамаев, 80'), Armin Gigovic (Georgi Makhatadze, 66'), Данил Глебов, Pontus Almqvist, Али Соу, Дмитрий Полоз (Кирилл Фольмер, 76') Тамбов: Rodion Syamuk, Alexander Denisov, Denis Kaykov (Said-Ali Akhmaev, 81'), Илья Мартынов, Антон Терехов (Роман Минаев, 67'), Владислав Карапузов, Farkhod Vasiev (Kirill Klimov, 74'), Владимир Кабахидзе (Никита Дроздов, 81'), Кэтэлин Карп (Zurab Gigashvili, 81'), Азер Алиев, Artem Arhipov Предупреждения: Владислав Карапузов (10'), Armin Gigovic (41'), Кэтэлин Карп (53'), Кэнто Хасимото (54')

    После этой встречи у замыкающего турнирную таблицу «Тамбова» осталось 13 очков. Клуб за два тура до окончания чемпионата потерял все шансы остаться в высшем дивизионе.

    «Ростов» набрал 43 балла и находится на девятом месте в таблице РПЛ.

    В следующем туре состоятся матчи «Ахмат» — «Тамбов» (7 мая) и «Урал» — «Ростов» (10 мая).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» разобьет «Зенит»?
  • «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 9.30
    •
  • «Манчестер Юнайтед» окончательно разрушит сезон «Ливерпуля»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
  • Реабилитируется ли «Барселона» за неудачу?
  • «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  9.30
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Бернли — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Майнц — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры