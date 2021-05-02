«Монако» — «Лион»: счет матча 2:3, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Мемфис Депай, Марсело и Райан Шерки.
За монегасков голы забили Кевин Фолланд и Виссам Бен-Йеддер, реализовавший пенальти.
Отметим, что с 70-й минуты «Лион» играл в меньшинстве — Максанс Какере получил вторую желтую карточку.
Российский хавбек «Монако» Александр Головин не принимал участие в матче, так как находится на изоляции из-за коронавируса.
Футбол. Франция. Лига 1
Монако — Лион 2:3
Голы: 1:0 Кевин Фолланд (25'), 1:1 Мемфис Депай (57'), 1:2 Марсело (77'), 2:2 Виссам Бен-Йеддер (пенальти) (86'), 2:3 Райан Шерки (89') Монако: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси (Бенуа Бадьяшиль, 61'), Джибриль Сидибе, Сеск Фабрегас (Элиот Матазо, 61'), Орельен Чуаэми, Caio Henrique (Пьетро Пеллегри, 81'), Юссуф Фофана (Фоде Балло, 68'), Рубен Агилар (Виллем Геббельс, 81'), Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд Лион: Антони Лопеш, Джейсон Денайер (Синали Дьоманде, 29'), Марсело, Маттиа Де Шильо, Лукас Пакета (Уссем Ауа, 75'), Лео Дюбуа (Тино Кадевере, 46'), Тьяго Мендес (Бруно Гимарайнс, 88'), Максанс Какере, Максвелл Корне, Карл Токо Экамби (Райан Шерки, 88'), Мемфис Депай Предупреждения: Максанс Какере (30'), Юссуф Фофана (63'), Максанс Какере (70'), Тино Кадевере (72'), Антони Лопеш (85')
Коллектив Нико Ковача с 71 очком продолжает занимать 3-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Лион» с 70 очками идет следом.
В следующем туре «Монако» сыграет с «Реймсом» 9 мая, а «Лион» днем ранее примет «Лорьян».