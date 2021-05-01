Стукалов: В первом тайме с ЦСКА выглядели достойно, но во втором стало сложнее

Главный тренер «Уфы»прокомментировал ничью с(1:1) в матче 28-го тура РПЛ.

«Предполагали, что будет боевая игра. У ЦСКА неудачная серия, но это топ-клуб. И у нас ситуация не очень радужная. Благодарен ребятам, что проявили характер.

В первом тайме выглядели достойно, но во втором стало сложнее. Конечно, когда забиваешь первым, а потом пропускаешь, остается осадок. Результат более чем закономерен.

Мы свою игру не меняли. У ЦСКА вышли свежие игроки — Кучаев, Чалов, Тикнизян. Стало больше продольных передач, они стали чаще забрасывать мяч, создавать какие-то моменты.

К сожалению, у нас есть потери — Слава Кротов, Табидзе. Приходилось игроков выпускать не на своих позициях, делать замены, которые не планировались. Было тяжело», — сказал Стукалов «Матч ТВ».

Уфимцы располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице, у них в активе 21 очко.