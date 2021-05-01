«Ахмат» обратится в ЭСК РФС по поводу пенальти в матче с «Ротором»

Генеральный директор «Ахмата»заявил, что клуб обратиться впо поводу пенальти, который не был назначен в матче 28-го тура чемпионата России против(0:1).

На 85-й минуте защитник «Ротора» Соломон Кверквелия сбил в штрафной полузащитника «Ахмата» Евгения Харина, однако ни арбитры в поле во главе со Станиславом Васильевым, ни судьи, отвечающие за VAR на произошедшее не отреагировали.

«Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС. Было очевидное нарушение правил со стороны защитника "Ротора" в своей штрафной. Однозначно — это пенальти.

Возмущает то, что в данном эпизоде люди, сидящие на VAR, не соизволили даже разобрать момент, посмотреть самим, или предоставить эту возможность судье», — цитирует Айдамирова пресс-служба «Ахмата».