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    «Ахмат» обратится в ЭСК РФС по поводу пенальти в матче с «Ротором»

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    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по поводу пенальти, который не был назначен в матче 28-го тура чемпионата России против «Ротора» (0:1).

    «Ахмат»
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    «Ахмат»

    На 85-й минуте защитник «Ротора» Соломон Кверквелия сбил в штрафной полузащитника «Ахмата» Евгения Харина, однако ни арбитры в поле во главе со Станиславом Васильевым, ни судьи, отвечающие за VAR на произошедшее не отреагировали.

    «Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС. Было очевидное нарушение правил со стороны защитника "Ротора" в своей штрафной. Однозначно — это пенальти.

    Возмущает то, что в данном эпизоде люди, сидящие на VAR, не соизволили даже разобрать момент, посмотреть самим, или предоставить эту возможность судье», — цитирует Айдамирова пресс-служба «Ахмата».

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