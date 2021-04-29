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    Альба: У «Гранады» было буквально два момента, и они забили два гола

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    Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал поражение команды от «Гранады» (1:2) в перенесенном матче 33-го тура Ла Лиги.

    Жорди Альба
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    Жорди Альба

    В случае победы каталонцы поднялись бы на первую строчку в турнирной таблице.

    «Это был плохой день. Мы старались до конца, но в итоге не все удалось.

    У нас была уникальная возможность, но теперь чемпионство зависит не от нас. У них было буквально два момента, и они забили два гола.

    Я думаю, многие матчи мы должны были решать гораздо раньше. Мы должны были забить еще один гол...

    Как преодолеть ситуацию? Выиграть оставшиеся пять матчей. Мы проводим хороший сезон, но эта игра все испортила.

    Мы должны продолжать работать, нужно поднять голову», — цитирует Альбу AS.

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