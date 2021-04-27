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    Неймар назвал своей целью Лигу чемпионов, а не «Золотой мяч»

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился ожиданиями перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    Неймар
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    Неймар

    «Мы играем все лучше и лучше. В прошлом году мы дошли до финала. В этом году мы сделаем все, чтобы победить. Мы работаем, чтобы добиться победы.

    Мы действительно хотим выиграть Лигу чемпионов. В этом году мы стали лучше, мы много работали над этим.

    Мы обыграли "Баварию" и сделаем все, что в наших силах, чтобы обыграть "Сити". Я чувствую себя хорошо в плане психологии, настроя. Я сделаю все, чтобы победить в этом матче.

    Моя главная цель — Лига чемпионов, а не "Золотой мяч". Он не приходит мне в голову первым. Уверен, в будущем я прежде всего буду вспоминать о том, что выиграл Лигу чемпионов два-три раза», — приводит слова Неймара официальный сайт УЕФА.

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