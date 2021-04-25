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    Пирло: «Ювентус» не боится санкций УЕФА

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    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло выразил уверенность, что клуб не встревожен возможными санкциями УЕФА из-за участия туринцев в провалившемся проекте Суперлиги.

    Андреа Пирло
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    Андреа Пирло

    «Мы не боимся возможного исключения из Лиги чемпионов. Сейчас, команда спокойна и сосредоточена на том, что должна делать. Это и есть наша работа, и мы убеждены, что сможем достичь поставленных целей. Мы спокойно относимся к тому, каким будет решение УЕФА.

    Я уже встречался с президентом клуба Андреа Аньелли и могу сказать, что он также находится в достаточно спокойном расположении духа. Это нормально, что его и тему продвигаемой им Суперлиги так горячо обсуждали, да и будут обсуждать в дальнейшем.

    Он знает, что ему нужно делать, поэтому и спокойный. Он привносит большой энтузиазм каждый раз, когда появляется на тренировочном поле, что помогает и нам.

    Атмосфера в коллективе позитивная. Мы — команда, которая хочет хорошо завершить год, потому что перед ней были поставлены определенные задачи», — сказал Пирло Sky Sport Italia.

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