«Боруссия» М — «Арминия»: счет матча 5:0, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе победителей дубль оформил Брил Эмболо, записавший на свой счет еще и голевую передачу.
Еще по разу отличились Марку Тюрам, Алассан Плеа и Рами Бенсебаини, реализовавший пенальти.
Футбол. Германия. Бундеслига
Боруссия М — Арминия 5:0
Голы: 1:0 Брил Эмболо (6'), 2:0 Марку Тюрам (15'), 3:0 Рами Бенсебаини (пенальти) (18'), 4:0 Брил Эмболо (69'), 5:0 Алассан Плеа (84') Боруссия М: Ян Зоммер, Рами Бенсебаини (Тони Янчке, 85'), Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Денис Закария, Ханнес Вольф, Штефан Ляйнер (Луис Байер, 85'), Валентин Лацаро (Оскар Вендт, 75'), Флориан Нойхаус (Кристоф Крамер, 75'), Марку Тюрам (Алассан Плеа, 75'), Брил Эмболо Арминия: Штефан Ортега, Амос Пипер, Йоаким Нильссон, Nathan De Medina, Андерсон Лукоки, Кристиан Гебауэр (Свен Шипплок, 76'), Рицу Доан, Масая Окугава (Фабиан Кунце, 46'), Мануэль Притль, Арне Майер, Фабиан Клос (Andreas Voglsammer, 46') Предупреждения: Валентин Лацаро (36'), Nathan De Medina (52')
«Боруссия» набрала 46 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице Бундеслиге, а «Арминия» с 30 очками идет 15-й.
В следующем туре менхенгладбахский клуб сыграет с «Баварией» 8 мая, «Арминия» на следующий день встретится с «Гертой».