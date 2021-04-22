СМИ: «Краснодар» хочет купить полузащитника «Локомотива» Мухина

Полузащитник «Локомотива»попал в список трансферных целей сообщает «Чемпионат».

«Краснодарский клуб очень хочет приобрести полузащитника и предлагает Мухину очень хорошие условия», — сказал источник издания.

Эту информацию подтвердил и второй источник, добавив при этом, что пока «Локомотив» не устраивают условия, предложенные «Краснодаром», но переговоры продолжаются.

В текущем сезоне 19-летний Мухин провел восемь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. В марте он дебютировал за сборную России, выйдя на замену в отборочном матче ЧМ-2022 против Словении (2:1).