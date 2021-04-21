«Локомотив» — ЦСКА: счет матча 3:0, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над столичным(3:0) в матче 1/2 финала Кубка России.

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Рыбчинский сместился к центру и сделал мягкий заброс в штрафную ЦСКА, Камано первым касанием принял мяч на грудь, а вторым пробил точно в угол ворот.

На 53-й минуте Рыбусь мягко навесил с углового, Смолов в борьбе с Обляковым удачно подставил ногу — мяч рикошетом от игрока ЦСКА по невероятной траектории залетел за шиворот Акинфееву и был записан как автогол.

А на первой добавленной минуте Живоглядов забежал по флангу и прострелил в штрафную ЦСКА, Миранчук пяткой сделал скидку дальше, Крыховяк выскочил из-за спин защитников и аккуратно послал мяч мимо Акинфеева.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Локомотив — ЦСКА 3:0 Голы: 1:0 Франсуа Камано (16'), 2:0 Иван Обляков (автогол) (53'), 3:0 Гжегож Крыховяк (90') Предупреждения: Пабло (63'), Гжегож Крыховяк (65'), Дмитрий Баринов (66'), Игорь Дивеев (90')

В финале турнира «Локомотив» сыграет с самарскими «Крыльями Советов», которые в полуфинале выбили «Ахмат» (0:0, 4:1 по пенальти).

Финал Кубка России запланирован на 12 мая. Начало — в 20:00 мск. Игра пройдет в Нижнем Новгороде.