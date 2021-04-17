«Краснодар» — «Зенит»: счет 2:2, обзор голов

В матче 26 тура российской Премьер-лигина выезде избежал поражения от, сыграв вничью 2:2.

В составе «быков» дублем отличился Алексей Ионов. Он открыл счет на 7 минуте и на 61-й подарил хозяевам более комфортное преимуществою

«Зенит» проснулся на 76 минуте матча, когда гол организовали Ярослав Ракицкий и Сердар Азмун. Последний стал автором забитого мяча. Андрей Мостовой сравнял счет за 4 минуты до конца основного времени.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Зенит 2:2 Голы: 1:0 Алексей Ионов (7'), 2:0 Алексей Ионов (61'), 2:1 Сердар Азмун (76'), 2:2 Андрей Мостовой (86') Краснодар: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Игорь Смольников, Кайо, Сергей Петров (Евгений Чернов, 69'), Реми Кабелла (Магомед-Шапи Сулейманов, 70'), Юрий Газинский (Тонни Триндаде Вильена, 70'), Вандерсон (Дмитрий Стоцкий, 82'), Кристофер Ольссон, Виктор Классон (Руслан Камболов, 89'), Алексей Ионов Зенит: Андрей Лунёв, Дмитрий Чистяков (Магомед Оздоев, 65'), Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев (Алексей Сутормин, 65'), Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Малком (Андрей Мостовой, 65'), Далер Кузяев, Вендел, Сердар Азмун, Артём Дзюба (Себастьян Дриусси, 65') Предупреждения: Дмитрий Чистяков (44'), Кристофер Ольссон (54'), Евгений Чернов (72'), Виктор Классон (89'), Сердар Азмун (90')

«Зенит» остается лидером турнирной таблицы РПЛ с 55 очками. Отрыв от «Локомотива» составляет 6 очков. «Краснодар» прервал 3-матчевую серию поражений и набрал 35 пунктов. Это позволяет «Быкам» занимать лишь 11 место.