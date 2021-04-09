«Фулхэм» — «Вулверхэмптон»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 31-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение от— 0:1.

Единственный мяч на второй компенсированной минуте забил испанский форвард «волков» Адама Траоре.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Вулверхэмптон 0:1 Гол: 0:1 Адама Траоре (90') Фулхэм: Альфонс Ареола, Йоаким Андерсен, Теренс Конголо, Ола Эйна (Иван Кавалейру, 84'), Кенни Тете, Марио Лемина, Харрисон Рид (Джош Майя, 74'), Энтони Робинсон, Александр Митрович, Бобби Рид, Рубен Лофтус-Чик (Андре Франк Замбо Ангисса, 63') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Райан Айт Нури, Конор Коди, Нелсон Семеду, Ромен Сес, Педру Нету (Жоау Моутинью, 33'), Рубен Невеш, Даниэл Поденсе (Морган Гиббз-Уайт, 74'), Леандер Дендонкер, Адама Траоре, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 79')

Гости набрали 38 очков и находятся на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. Хозяева с 26 очками располагаются на 18-й строчке.

В следующем туре «Фулхэм» на выезде сыграет с «Арсеналом» (18 апреля), а «Вулверхэмптон» дома примет «Шеффилд Юнайтед» (17 апреля).