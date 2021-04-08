«Крылья Советов» — «Динамо»: счет матча 2:0, обзор голов

Самарскиеодержали домашнюю победу над московским(2:0) в матче 1/4 финала Кубка России.

Хозяева открыли счет в матче уже на 4-й минуте. Ошиблись гости на своей половине поля, после чего Сергеев сделал передачу на правый край чужой штрафной, где Ежов чуть ушёл в центр и нанёс обводящий удар — мяч залетел в дальний угол ворот «Динамо».

А на 72-й минуте вышли самарцы в контратаку правым флангом, Голенков прострелил во вратарскую, где Нойштедтер неудачно сыграл в подкате, позволив Сергееву вколотить мяч в ворота.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Крылья Советов — Динамо 2:0 Голы: 1:0 Роман Ежов (4'), 2:0 Иван Сергеев (73') Предупреждения: Никита Чернов (29'), Роман Нойштедтер (49'), Владислав Сарвели (56'), Себастьян Шиманьски (62'), Сергей Паршивлюк (65'), Роман Ежов (66'), Мехди Зеффан (74'), Даниил Фомин (85')

Жеребьевка полуфинала Кубка России пройдет в пятницу 9 апреля и начнется в 18:00 (мск).