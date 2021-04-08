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    «Крылья Советов» выбили «Динамо» в четвертьфинале Кубка России

    «Крылья Советов» — «Динамо»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Динамо Крылья Советов
    Самарские «Крылья Советов» одержали домашнюю победу над московским «Динамо» (2:0) в матче 1/4 финала Кубка России.

    «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»

    Хозяева открыли счет в матче уже на 4-й минуте. Ошиблись гости на своей половине поля, после чего Сергеев сделал передачу на правый край чужой штрафной, где Ежов чуть ушёл в центр и нанёс обводящий удар — мяч залетел в дальний угол ворот «Динамо».

    А на 72-й минуте вышли самарцы в контратаку правым флангом, Голенков прострелил во вратарскую, где Нойштедтер неудачно сыграл в подкате, позволив Сергееву вколотить мяч в ворота.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Крылья Советов — Динамо 2:0
    Голы: 1:0 Роман Ежов (4'), 2:0 Иван Сергеев (73') Предупреждения: Никита Чернов (29'), Роман Нойштедтер (49'), Владислав Сарвели (56'), Себастьян Шиманьски (62'), Сергей Паршивлюк (65'), Роман Ежов (66'), Мехди Зеффан (74'), Даниил Фомин (85')

    Жеребьевка полуфинала Кубка России пройдет в пятницу 9 апреля и начнется в 18:00 (мск).

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