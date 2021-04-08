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    Дагба: «Бавария» оказывала на нас огромное давление

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    Защитник «Пари Сен-Жермен» Колин Дагба прокомментировал выездную победу над «Баварией» (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Колин Дагба
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    Колин Дагба

    «В перерыве тренер объяснил нам, что у нас не слишком хорошо получалось в первом тайме.

    После перерыва мы стали больше обращать внимание на построение игры в обороне, и это принесло результат. Мы стали гораздо лучше действовать у своих ворот.

    Мы должны сохранить концентрацию и сыграть так же, как сегодня [в ответном матче]. Придется много бегать — "Бавария" сегодня оказывала на нас огромное давление», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Ответный матч пройдет на «Парк де Пренс» 13 апреля.

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