Дагба: «Бавария» оказывала на нас огромное давление

Защитник «Пари Сен-Жермен»прокомментировал выездную победу над(3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В перерыве тренер объяснил нам, что у нас не слишком хорошо получалось в первом тайме.

После перерыва мы стали больше обращать внимание на построение игры в обороне, и это принесло результат. Мы стали гораздо лучше действовать у своих ворот.

Мы должны сохранить концентрацию и сыграть так же, как сегодня [в ответном матче]. Придется много бегать — "Бавария" сегодня оказывала на нас огромное давление», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет на «Парк де Пренс» 13 апреля.