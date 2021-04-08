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    «Арсенал» упустил победу над «Славией» в первом матче 1/4 финала ЛЕ

    «Арсенал» — «Славия» П: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Лига Европы Арсенал Футбол Англии Славия Прага Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с пражской «Славией» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Канониры» открыли счет на 86-й минуте. Обамеянг технично разобрался в центре поля, вырезав передачу на ход Николя Пепе, который убежал от защитника и подрезал мяч над выскочившим навстречу голкипером, отправив его в дальний угол.

    А уже на 3-й компенсированной минуте Томаш Голеш сравнял счет. Углоовой удар исполнили гости. Мяч от бедра Пепе отскочил к дальней штанге, где Голеш головой пробил по воротам. Футбольный снаряд от рук Лено залетел под перекладину.

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
    Арсенал Лондон — Славия П 1:1
    Голы: 1:0 Николя Пепе (86'), 1:1 Томаш Голеш (90') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Габриэл, Пабло Мари, Седрик Суареш, Букайо Сака (Николя Пепе, 78'), Виллиан (Габриэл Мартинелли, 73'), Томас (Мохамед Эль-Ненни, 78'), Эмиль Смит Роув (Даниель Себальос, 89'), Гранит Джака, Александр Ляказетт (Пьер-Эмерик Обамеянг, 78') Славия П: Ондржей Коларж, Томаш Голеш, Александр Хартманн Бах, Давид Зима, Ян Борил, Николае Станчу (Лукаш Масопуст, 84'), Петер Оладейи Олайинка (Ибрагим Траоре, 85'), Лукаш Провод, Оскар Дорли (Ондржей Лингр, 69'), Якуб Громада (Петр Шевчик, 46'), Абдалла Сима (Ян Кухта, 69') Предупреждение: Давид Зима (48')

    Ответная встреча пройдет в Праге 15 апреля.

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