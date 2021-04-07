Леонов оценил шансы «Рубина» сохранить Кварацхелию

Министр спорта Татарстанаоценил шансы «Рубина» сохранить полузащитника

По его мнению, много будет зависеть от итогов сезона для казанской команды.

«Думаю, это не только мое желание, а желание большинства болельщиков. Парень — находка, открытие. Приятно, что он здесь раскрылся. И сам он парень хороший, позитивный.

Дальше уже решение за ним. Если он будет играть в "гранде" в Европе, для него это будет неплохо. Не могу говорить за генерального менеджера клуба, но этот сезон-то он точно отыграет.

Дальше решение, думаю, будет приниматься в зависимости от того, как закончит "Рубин" сезон», — цитирует Леонова «Р-Спорт».