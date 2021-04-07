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    Леонов оценил шансы «Рубина» сохранить Кварацхелию

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    Министр спорта Татарстана Владимир Леонов оценил шансы «Рубина» сохранить полузащитника Хвичу Кварацхелию.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    По его мнению, много будет зависеть от итогов сезона для казанской команды.

    «Думаю, это не только мое желание, а желание большинства болельщиков. Парень — находка, открытие. Приятно, что он здесь раскрылся. И сам он парень хороший, позитивный.

    Дальше уже решение за ним. Если он будет играть в "гранде" в Европе, для него это будет неплохо. Не могу говорить за генерального менеджера клуба, но этот сезон-то он точно отыграет.

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    • Дальше решение, думаю, будет приниматься в зависимости от того, как закончит "Рубин" сезон», — цитирует Леонова «Р-Спорт».

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