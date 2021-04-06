«Реал» — «Ливерпуль»: счет матча 3:1, обзор голов

Встреча, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 3:1.
«Сливочные» вышли вперед на 27-й минуте, когда Тони Кроос из глубины сделал шикарный длинный заброс, Винисиус Жуниор выскочил из-за спин защитников и реализовал выход один на один с Алисоном.
Спустя девять минут Трент Александр-Арнольд сделал неудачную скидку головой в направлении своих ворот, Марко Асенсио подобрал мяч, перебросил его через Алисона и поразил уже пустые ворота.
«Красные» сократили отставание на 53-й минуте. Диогу Жота на скорости вошел в штрафную и попытался пробить, мяч отскочил к Мохамеду Салаху, который отправил его в сетку рикошетом от перекладины.
Мадридцы вернули себе преимущество в два мяча на 65-й минуте. В этот раз Лука Модрич сделал передачу в центр чужой штрафной, а Винисиус нанес прицельный удар из-под защитника.
Ответная игра пройдет 14 апреля в Ливерпуле на «Энфилде».