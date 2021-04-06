«Реал» — «Ливерпуль»: счет матча 3:1, обзор голов

Мадридскийодержал победу надв первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Винисиус Жуниор Фото: realmadrid.com

Встреча, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 3:1.

«Сливочные» вышли вперед на 27-й минуте, когда Тони Кроос из глубины сделал шикарный длинный заброс, Винисиус Жуниор выскочил из-за спин защитников и реализовал выход один на один с Алисоном.

Спустя девять минут Трент Александр-Арнольд сделал неудачную скидку головой в направлении своих ворот, Марко Асенсио подобрал мяч, перебросил его через Алисона и поразил уже пустые ворота.

«Красные» сократили отставание на 53-й минуте. Диогу Жота на скорости вошел в штрафную и попытался пробить, мяч отскочил к Мохамеду Салаху, который отправил его в сетку рикошетом от перекладины.

Мадридцы вернули себе преимущество в два мяча на 65-й минуте. В этот раз Лука Модрич сделал передачу в центр чужой штрафной, а Винисиус нанес прицельный удар из-под защитника.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала Реал Мадрид — Ливерпуль 3:1 Голы: 1:0 Винисиус Жуниор (27'), 2:0 Марко Асенсио (36'), 2:1 Мохамед Салах (51'), 3:1 Винисиус Жуниор (65') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Карим Бензема, Марко Асенсио (Федерико Вальверде, 70'), Винисиус Жуниор (Родриго, 85') Ливерпуль: Алисон Бекер, Озан Кабак (Роберто Фирмино, 81'), Эндрю Робертсон, Натаниел Филлипс, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум, Наби Кейта (Тьяго Алькантара, 42'), Садио Мане, Мохамед Салах, Диогу Жота (Шердан Шакири, 81') Предупреждения: Садио Мане (39'), Лукас Васкес (49'), Тьяго Алькантара (56'), Трент Александер-Арнольд (83')

Ответная игра пройдет 14 апреля в Ливерпуле на «Энфилде».